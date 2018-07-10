Российским автомобилистам упростили установку ГБО 

Процесс согласования установки газобаллонного оборудования на автомобили стал проще.
Согласно указанию МВД России от 25 мая 2018 года, было принято решение об оптимизации процесса по внесению изменений в конструкцию транспортного средства, связанного с установкой ГБО. Представитель ведомства подтвердил выход документа газете «Коммерсантъ».
Согласно действующим правилам, автомобилист должен предоставить машину в испытательную лабораторию для прохождения предварительной экспертизы. Затем нужно получить разрешение на установку ГБО в ГИБДД, и только после этого владелец может обратиться в сервисный центр для переоборудования транспортного средства — там ему должны выдать документы о проведенной работе.
Следующий шаг — прохождение техосмотра, за которым следует финальная экспертиза. После этого необходимо снова приехать в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с изменениями требованиям безопасности, после чего зарегистрировать новую конструкцию автомобиля. Вся процедура обходится автомобилистам в среднем в 10 тыс. рублей.
В новых правилах упразднена необходимость предоставлять машину в ГИБДД для первичного осмотра. Заявление на установку оборудования можно направить по электронной почте, и также получить разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС.
В МВД подчеркнули, что принципиально правила не изменились, а нововведение направлено на то, чтобы сэкономить время автовладельцев.