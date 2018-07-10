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Российским автомобилистам упростили установку ГБО
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Российским автомобилистам упростили установку ГБО 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Процесс согласования установки газобаллонного оборудования на автомобили стал проще.
Согласно указанию МВД России от 25 мая 2018 года, было принято решение об оптимизации процесса по внесению изменений в конструкцию транспортного средства, связанного с установкой ГБО. Представитель ведомства подтвердил выход документа газете «Коммерсантъ».
Согласно действующим правилам, автомобилист должен предоставить машину в испытательную лабораторию для прохождения предварительной экспертизы. Затем нужно получить разрешение на установку ГБО в ГИБДД, и только после этого владелец может обратиться в сервисный центр для переоборудования транспортного средства — там ему должны выдать документы о проведенной работе.
Следующий шаг — прохождение техосмотра, за которым следует финальная экспертиза. После этого необходимо снова приехать в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с изменениями требованиям безопасности, после чего зарегистрировать новую конструкцию автомобиля. Вся процедура обходится автомобилистам в среднем в 10 тыс. рублей.
В новых правилах упразднена необходимость предоставлять машину в ГИБДД для первичного осмотра. Заявление на установку оборудования можно направить по электронной почте, и также получить разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС.
В МВД подчеркнули, что принципиально правила не изменились, а нововведение направлено на то, чтобы сэкономить время автовладельцев.
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