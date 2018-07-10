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Каршеринг BelkaCar впервые начнет работу за пределами Москвы и области
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Каршеринг BelkaCar впервые начнет работу за пределами Москвы и области 

Rambler News Service 1 час назад
Сервис краткосрочной аренды автомобилей BelkaCar 12 июля начнет работу в Сочи, сообщила компания.
Компания будет предоставлять услуги в Большом Сочи, в Красной Поляне и горном курорте «Роза Хутор» и начнет с 75 автомобилей Mercedes-Benz GLA по тарифу от 14 руб. за минуту или 5 тыс. руб. в сутки. Ранее сервис BelkaCar работал только в Москве и области.
BelkaCar оценивает емкость рынка каршеринга Сочи в минимум 1 тыс. автомобилей.
«Сейчас мы запускаем BelkaBlack на небольшом количестве автомобилей, чтобы протестировать сервис и понять потенциал спроса. После чего будем расширять парк», — сказал представитель сервиса.
BelkaCar в настоящее время предоставляет услуги поминутной аренды автомобилей в Москве и области. Парк автомобилей состоит из более 2 тыс. штук Kia Rio, Rio X-Line, Mercedes-Benz CLA и GLA.
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