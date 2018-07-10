Каршеринг BelkaCar впервые начнет работу за пределами Москвы и области

Сервис краткосрочной аренды автомобилей BelkaCar 12 июля начнет работу в Сочи, сообщила компания.

Компания будет предоставлять услуги в Большом Сочи, в Красной Поляне и горном курорте «Роза Хутор» и начнет с 75 автомобилей Mercedes-Benz GLA по тарифу от 14 руб. за минуту или 5 тыс. руб. в сутки. Ранее сервис BelkaCar работал только в Москве и области.

BelkaCar оценивает емкость рынка каршеринга Сочи в минимум 1 тыс. автомобилей.

«Сейчас мы запускаем BelkaBlack на небольшом количестве автомобилей, чтобы протестировать сервис и понять потенциал спроса. После чего будем расширять парк», — сказал представитель сервиса.