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Три человека погибли в ДТП в пригороде Улан-Удэ
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Три человека погибли в ДТП в пригороде Улан-Удэ 

ТАСС 15 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, трое пострадали во вторник в результате столкновения легкового автомобиля и грузовой автомашины в Иволгинском районе Бурятии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"ДТП произошло около двух дня около поселка Сотниково. Столкнулись легковой автомобиль и микрогрузовик. Трое в седане погибли на месте, три человека, находившихся в грузовике, доставлены в медучреждение в Улан-Удэ", — сказал источник.
По словам собеседника, двое госпитализированных являются жителями Кемеровской области, один — Забайкалья.
В Центре медицины катастроф Бурятии ТАСС уточнили, что пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко. «Их состояние оценивается как тяжелое, медики борются за их жизнь», — сказали в центре.
В интернете очевидцы ДТП выложили видео, на котором видно, что легковой автомобиль буквально смят в груду металла, микрогрузовик перевернут вверх колесами, его кабина также искорежена.
Трасса, на которой произошло ДТП, расположена на выезде из Улан-Удэ, это прямая ровная асфальтированная двухполосная дорога. Погода в столице Бурятии и близлежащих районах пасмурная, осадков нет. На месте аварии сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства аварии.
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