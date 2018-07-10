В автомобильной аварии в Конькове пострадали люди

Авария с пострадавшими произошла у метро Коньково в Москве 7 июля. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что авария случилась рано утром. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Все они были госпитализированы.

Как уточняют свидетели, столкновение двух автомобилей произошло, когда один из них поворачивал под стрелку. В это время водитель ВАЗ-2104 решил проскочить на красный свет.