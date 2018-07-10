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В автомобильной аварии в Конькове пострадали люди
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В автомобильной аварии в Конькове пострадали люди 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Авария с пострадавшими произошла у метро Коньково в Москве 7 июля. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что авария случилась рано утром. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Все они были госпитализированы.
Как уточняют свидетели, столкновение двух автомобилей произошло, когда один из них поворачивал под стрелку. В это время водитель ВАЗ-2104 решил проскочить на красный свет.
В результате аварии сильно пострадали капоты двух автомобилей. ВАЗ смяло так, что его капот восстановлению не подлежит.
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