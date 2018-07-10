В Нефтеюганске в серьезном ДТП погиб человек

Два автомобиля марки « ВАЗ » накануне столкнулись на улице Парковой Нефтеюганска. Кроме полиции и скорой помощи на место прибыли спасатели, чтобы достать машин из людей. Есть жертвы.

«Я была в 40-50 метрах от случившегося ДТП, — сообщила очевидец Кристина Алиева. — «99-ая» летела с большой скоростью в сторону ресторана «Прага», и я в доли секунды услышала свист тормозов и резкий удар, успела только обернуться. Услышала крики, сразу набрала 112, сообщила адрес столкновения»

«В ДТП три пострадавших, — рассказал «АиФ-Югра» главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин. — Двое были крайне тяжелые. Одного из них, к сожалению, спасти не удалось».