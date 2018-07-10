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В Нефтеюганске в серьезном ДТП погиб человек
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В Нефтеюганске в серьезном ДТП погиб человек 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Два автомобиля марки «ВАЗ» накануне столкнулись на улице Парковой Нефтеюганска. Кроме полиции и скорой помощи на место прибыли спасатели, чтобы достать машин из людей. Есть жертвы.
«Я была в 40-50 метрах от случившегося ДТП, — сообщила очевидец Кристина Алиева. — «99-ая» летела с большой скоростью в сторону ресторана «Прага», и я в доли секунды услышала свист тормозов и резкий удар, успела только обернуться. Услышала крики, сразу набрала 112, сообщила адрес столкновения»
«В ДТП три пострадавших, — рассказал «АиФ-Югра» главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин. — Двое были крайне тяжелые. Одного из них, к сожалению, спасти не удалось».
В отделении ГИБДД Нефтеюганска комментировать ситуацию отказалось. В пресс-службе УМВД Югры изданию сообщили, что сейчас введен запрет на распространение информации на негативные темы — ДТП, убийства и тд. Полиция с 6 июня даже перестала публиковать криминальную хронику. Скорей всего запрет связан с чемпионатом мира по футболу и после завершения турнира будет снят.
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