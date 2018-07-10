Ещё
Четырехсантиметровый град засыпал село в Коми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четырехсантиметровый град засыпал село в Коми 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Позавчера в Усть-Куломском районе Республики Коми прошел град. Он достигал четырех сантиметров в диаметре.
Под град попали жители деревни Деревянск, сообщает группа «Жесть Коми» в соцсети «Вконтакте». Очевидцы засняли явление на видео. На ролике можно увидеть, как ледяные градины за несколько минут засыпали грядки и посадки жителей села. Вероятно, многие всходы растений погибли.
На прошлой неделе житель Коми попал под сильный град в Краснодарском крае. На записи видно, что на его машину падают куски льда величиной с человеческий кулак. Заднее и лобовое стекло машины, в которой находился мужчина, разбились. Кроме того град заметно помял корпус автомобиля.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Девять человек погибли в ДТП на Кубани В Нижнем водитель автобуса, по вине которого погибла пенсионерка, может провести пять лет за решеткой В Нижнем Новгороде закрыли фан-зону из-за погоды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение