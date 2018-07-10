Четырехсантиметровый град засыпал село в Коми

Позавчера в Усть-Куломском районе Республики Коми прошел град. Он достигал четырех сантиметров в диаметре.

Под град попали жители деревни Деревянск, сообщает группа «Жесть Коми» в соцсети «Вконтакте». Очевидцы засняли явление на видео. На ролике можно увидеть, как ледяные градины за несколько минут засыпали грядки и посадки жителей села. Вероятно, многие всходы растений погибли.

На прошлой неделе житель Коми попал под сильный град в Краснодарском крае. На записи видно, что на его машину падают куски льда величиной с человеческий кулак. Заднее и лобовое стекло машины, в которой находился мужчина, разбились. Кроме того град заметно помял корпус автомобиля.