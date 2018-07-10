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Темрюкский район вторые сутки остается без воды в результате нескольких серьезных аварий
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Темрюкский район вторые сутки остается без воды в результате нескольких серьезных аварий 

Новая Кубань 15 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Временно прекращена подача воды в несколько населенных пунктов.
В пос. Кучугуры повреждение на подводящем водоводе произошло 9 июля. Подача воды потребителям была прекращена с 8:30 утра. ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ещё вчера сообщало, что ориентировочное время аварийно-восстановительных работ составит 7 часов.
Однако уже сегодня стало известно, что на ул. Дружбы, 2 снова устраняют последствия аварии. Либо это тоже самое повреждение, которое не было ликвидировано вчера, либо новая авария. Специалисты сообщают, что сегодня продолжительность аварийно-восстановительных работ должна составить 4 часа.
Также сегодня пресс-служба администрации Темрюкского района сообщила о прекращении подачи воды жителям пос. Гаркуша с 10:30 2тра. Здесь также случилось повреждение на подводящем водоводе. Его планируют ликвидировать в течение 7 часов.
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