Все больше водителей отдают предпочтение европротоколу

Число российских автолюбителей, оформляющих европротокол в случае аварии, постоянно растет. К концу июля 2018 года по упрощенной схеме было подано 35% от всех заявлений на получение страховых выплат.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе"АльфаСтрахование", если в январе в компании доля убытков, заявленных по европротоколу, достигала 35%, с февраля по май — 37%, то в июне она выросла до 41%.

Европротокол — упрощенная процедура оформления аварии, не требующая присутствия сотрудника ГИБДД и позволяющая минимизировать время, проведенное на месте ДТП. Воспользоваться им можно, когда в столкновении участвовали только два автомобиля, оба владельца имеют ОСАГО, нет пострадавших, ущерб причинен лишь машинам участников ДТП, а обстоятельства аварии, характер и перечень видимых повреждений транспорта не вызывают разногласий.

"Оформление по европротоколу проходит значительно быстрее, чем оформление через ГИБДД, и составляет максимум час, в среднем — полчаса, а оформление через ГИБДД доходит до двух-трех часов с учетом приезда сотрудников Госавтоинспекции. В "АльфаСтрахование" средний срок от момента ДТП до заявления убытка в компанию по европротоколу составлял в течение последних пяти месяцев 13 дней, в июне он сократился до девяти дней. По всем убыткам ОСАГО средний срок с 25 дней сократился в июне до 23 дней", отмечает директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.

Стоит отметить, что «АльфаСтрахование» первой в России начала урегулирование страховых случаев по ОСАГО через мобильное приложение. Эта возможность появилась у клиентов страховой компании в конце 2017 года. Через приложение «АльфаСтрахование Мобайл» можно урегулировать и убытки по европротоколу, что вдвойне сэкономит время автовладельцу — не нужно будет везти бумаги в офис страховой компании.