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В Волгограде мотоцикл на скорости влетел в отечественную Lada
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В Волгограде мотоцикл на скорости влетел в отечественную Lada 

v1.ru 46 минут назад
Фото: v1.ru
На площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда мотоциклист на скорости врезался в отечественную легковушку, заворачивающую в парковочный карман.
После столкновения пострадавшие смогли самостоятельно подняться на ноги
— Белая Lada Priora ехала по Первой Продольной в сторону Советского района. Вслед за ней на всех порах мчался мотоциклист с пассажиром, — рассказали очевидцы. — Когда автомобилист завернул в «карман», водитель двухколесного не успел нажать на тормоза. К счастью, все остальные водители успели вовремя остановиться.
От удара и водитель, и пассажир «железного коня» вылетели на проезжую часть. Спустя несколько минут после серьезного столкновения оба любителя мотоциклов самостоятельно встали на ноги и подошли к отечественной машине. V1.ru уточняет в экстренных службах региона, насколько серьезные травмы получили волгоградские байкеры.
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