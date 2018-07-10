В Волгограде мотоцикл на скорости влетел в отечественную Lada

На площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда мотоциклист на скорости врезался в отечественную легковушку, заворачивающую в парковочный карман. После столкновения пострадавшие смогли самостоятельно подняться на ноги — Белая Lada Priora ехала по Первой Продольной в сторону Советского района. Вслед за ней на всех порах мчался мотоциклист с пассажиром, — рассказали очевидцы. — Когда автомобилист завернул в «карман», водитель двухколесного не успел нажать на тормоза. К счастью, все остальные водители успели вовремя остановиться. От удара и водитель, и пассажир «железного коня» вылетели на проезжую часть. Спустя несколько минут после серьезного столкновения оба любителя мотоциклов самостоятельно встали на ноги и подошли к отечественной машине. V1.ru уточняет в экстренных службах региона, насколько серьезные травмы получили волгоградские байкеры.