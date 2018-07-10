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В ГУ МВД России по Пермскому краю поступила благодарность
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В ГУ МВД России по Пермскому краю поступила благодарность 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 37 минут назад
В адрес врио начальника ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майора полиции Алексея Овсянникова поступило письмо от жительницы Свердловской области. В нем женщина выражает благодарность госавтоинспекторам за помощь ее отцу, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.
В начале лета текущего года в дежурную часть отдела полиции № 5 (дислокация Орджоникидзевский район) УМВД России по г. Перми поступило сообщение об аварии на трассе Пермь ‒ Березники. На место происшествия незамедлительно выехал наряд ДПС ГИБДД в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Ушакова и лейтенанта полиции Виктора Лесина.
Прибывшие на указанный километр трассы сотрудники установили, что сообщение о ДТП не подтвердилось. На обочине дороги они обнаружили мотоцикл, возле которого находился мужчина. Выяснилось, что он приехал из Свердловской области к родственникам. По дороге его транспортное средство сломалось, батарея в сотовом телефоне разрядилась. Ситуацию осложняли прохладная погода и сильный дождь. Мужчина промок и сильно замерз.
Сотрудники ГИБДД убедившись, что его здоровью ничего не угрожает, напоили горячим чаем, связались с родственниками мужчины, проживающими в Пермском крае, и дождались их приезда. Кроме того, помогли вызвать эвакуатор, чтобы доставить мотоцикл к дому.
‒ Большое спасибо за профессионализм, внимание и поддержку, ‒ пишет автор обращения. ‒ Отзывчивостью и ответственным отношением к делу полицейские способствовали удачному разрешению произошедшего.
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