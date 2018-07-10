В Астраханской области прошло профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое!»

Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Знаменск провели профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое!». Его цель — обратить внимание на проблему детского дорожно-транспортного травматизма.

Инспекторы напоминали водителям о необходимости снижать скорость, приближаясь к переходу, быть внимательными и всегда уступать дорогу пешеходам. Особое внимание было уделено необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров.

Взрослых призвали быть более ответственными, так как именно они играют главную роль в обеспечении безопасности детей. Полицейские также рассказали об административной ответственности за нарушение правил перевозки.