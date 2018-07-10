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В Астраханской области прошло профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое!»
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В Астраханской области прошло профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 39 минут назад
Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Знаменск провели профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое!». Его цель — обратить внимание на проблему детского дорожно-транспортного травматизма.
Инспекторы напоминали водителям о необходимости снижать скорость, приближаясь к переходу, быть внимательными и всегда уступать дорогу пешеходам. Особое внимание было уделено необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров.
Взрослых призвали быть более ответственными, так как именно они играют главную роль в обеспечении безопасности детей. Полицейские также рассказали об административной ответственности за нарушение правил перевозки.
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