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Тройное ДТП в Лесных полянах: УАЗ перевернулся на бок
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Тройное ДТП в Лесных полянах: УАЗ перевернулся на бок 

АиФ 11 июля 2018
Фото: АиФ
Во вторник, 10 июля, в Лесных полянах произошло тройное ДТП. В результате аварии водитель одного из автомобилей получил травму.
На перекрестке не смогли разъехаться УАЗ и Ford Fusion. Легковушку Lada Kalina только зацепили после столкновения. УАЗ перевернулся на бок. На месте происшествия работали экипаж ГИБДД, спасатели и врачи скорой помощи.
По словам очевидцев, водитель Ford выезжал со второстепенной дороги и не пропустил другие автомобили. Вторая версия — неисправный светофор. По данному факту дорожная полиция проводит проверку.
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