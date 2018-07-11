Тройное ДТП в Лесных полянах: УАЗ перевернулся на бок 

Во вторник, 10 июля, в Лесных полянах произошло тройное ДТП. В результате аварии водитель одного из автомобилей получил травму.
На перекрестке не смогли разъехаться УАЗ и Ford Fusion. Легковушку Lada Kalina только зацепили после столкновения. УАЗ перевернулся на бок. На месте происшествия работали экипаж ГИБДД, спасатели и врачи скорой помощи.
По словам очевидцев, водитель Ford выезжал со второстепенной дороги и не пропустил другие автомобили. Вторая версия — неисправный светофор. По данному факту дорожная полиция проводит проверку.