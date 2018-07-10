УАЗ на боку: в Ярославле в Лесных полянах столкнулись три машины

На этом месте с утра не работал светофор

На развязке возле Лесных полян не смогли разъехаться три машины. В ДТП попали « Лада Калина», «Форд Фьюжен» и УАЗ . От удара «Форду» смяло капот, а УАЗ и вовсе опрокинуло. — УАЗ лежит на боку, — рассказал очевидец Ярослав Мазур. — На месте аварии работают сотрудники ГИБДД , и машина медицины катастроф. Там с самого утра не работает светофор, — рассказал Ярослав. — ДТП произошло из-за того, что люди не умеют ездить при неработающем светофоре.

На месте ДТП стоит машина медицина катастроф

По словам очевидцев, «Форд» выезжал со второстепенной и не пропустил, двигающийся по главной дороге УАЗ, «Калину» только немного зацепили после столкновения. К счастью, обошлось без жертв. Рану руки получил водитель УАЗа, ему оказали помощь.

«Форд» не уступил дорогу