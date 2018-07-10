Челябинские приставы резко повысили эффективность взыскания долгов с автовл

Использование приложения ФССП «Мобильный розыск» позволило сотрудникам управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области резко повысить эффективность взыскания долгов, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу УФССП.

Мобильная интернет технология помогла приставам всего за два часа работы на оживленной парковке у многофункционального центра по улице Труда в Челябинске проверить 318 автомобилей, владельцы 16 из которых являлись должниками, арестовать две дорогие иномарки Land Cruizer и BMW X5, а также отечественные ВАЗ-2109 и «Лада-Калина». Под угрозой лишиться автомобиля большая часть должников предпочла погасить задолженность на месте. Владельцы арестованных машин, задолжавшие, соответственно, более 20 тысяч, 100 тысяч, 12 тысяч и 16 тысяч рублей, вынуждены были уйти домой пешком. Чтобы вернуть автомобили, им придется погасить задолженность по кредитам, налогам, штрафам ГИБДД , пошлинам, а также оплатить исполнительский сбор за принудительное взыскание. Арестованные машины оставлены владельцам на ответственное хранение без права использования и отчуждения.

Теперь совместные рейды судебных приставов с инспекторами ГИБДД в людных местах Челябинска станут регулярными. Приложение ФССП «Мобильный розыск» позволяет по государственному номеру автомобиля определить наличие долгов его владельца.