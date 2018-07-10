Ещё
Челябинские приставы резко повысили эффективность взыскания долгов с автовл
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинские приставы резко повысили эффективность взыскания долгов с автовл 

АиФ 16 часов назад
Фото: АиФ
Использование приложения ФССП «Мобильный розыск» позволило сотрудникам управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области резко повысить эффективность взыскания долгов, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу УФССП.
Мобильная интернет технология помогла приставам всего за два часа работы на оживленной парковке у многофункционального центра по улице Труда в Челябинске проверить 318 автомобилей, владельцы 16 из которых являлись должниками, арестовать две дорогие иномарки Land Cruizer и BMW X5, а также отечественные ВАЗ-2109 и «Лада-Калина». Под угрозой лишиться автомобиля большая часть должников предпочла погасить задолженность на месте. Владельцы арестованных машин, задолжавшие, соответственно, более 20 тысяч, 100 тысяч, 12 тысяч и 16 тысяч рублей, вынуждены были уйти домой пешком. Чтобы вернуть автомобили, им придется погасить задолженность по кредитам, налогам, штрафам ГИБДД, пошлинам, а также оплатить исполнительский сбор за принудительное взыскание. Арестованные машины оставлены владельцам на ответственное хранение без права использования и отчуждения.
Теперь совместные рейды судебных приставов с инспекторами ГИБДД в людных местах Челябинска станут регулярными. Приложение ФССП «Мобильный розыск» позволяет по государственному номеру автомобиля определить наличие долгов его владельца.
АиФ: последние новости
У моста в Кайгородово под Челябинском погибли в аварии водители грузовиков Очевидцы сообщили о ДТП с погибшими на «проклятом месте» под Копейском Семь человек пострадали в автоаварии под Усть-Катавом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сразу после ЧМ дороги начали разваливаться на глазах269
Названы причины эвакуации с Крымского моста101
Водитель проучил автоледи за расплескавшийся кофе5
АЗС серьезно накажут за массовый недолив бензина72
Для водителей хотят ввести новый штраф242
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение