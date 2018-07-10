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На заправках «Газпромнефти» появятся терминалы для медосмотра таксистов
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На заправках «Газпромнефти» появятся терминалы для медосмотра таксистов 

Ведомости 15 часов назад
Фото: RB.ru
«Газпромнефть» сообщила, что на ее заправках появятся терминалы для медосмотра таксистов-партнеров «Яндекс. Такси». Первый терминал уже начал работать на улице Беломорской в Москве, следует из сообщения компании (есть в распоряжении «Ведомостей»). До конца лета появится семь пунктов для медосмотра. Где именно — не уточняется. Терминал для медосмотра измеряет давление и пульс, определяет На заправках «Газпромнефти» появятся терминалы для медосмотра таксистов. Полученные сведения будут автоматически отправлены врачу. Вся процедура займет 2-5 минут, отмечает «Газпромнефть». Пилотный проект с сетью «Газпромнефть» поможет повысить прозрачность предрейсовых осмотров и наладить контроль за их прохождением, приводятся в сообщении слова директора по развитию «Яндекс. Такси» в России Алексея Федотова. Он считает, что это позволит сделать работу перевозчиков безопасней. В середине июня водитель-партнер «Яндекс. Такси» въехал в пешеходов в центре Москвы. Погибших не было, но пострадало не менее семи человек. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Водителя такси арестовали. В суде он рассказал, что работал без перерыва около 20 часов, а до этого мало спал. По его словам, у него две дочери, поэтому ему надо много работать, чтобы обеспечивать семью.
«Газпромнефть» сообщила, что на ее заправках появятся терминалы для медосмотра таксистов-партнеров «Яндекс. Такси». Первый терминал уже начал работать на улице Беломорской в Москве, следует из сообщения компании (есть в распоряжении «Ведомостей»). До конца лета появится семь пунктов для медосмотра. Где именно — не уточняется.
Терминал для медосмотра измеряет давление и пульс, определяет наличие алкоголя или наркотических веществ в крови, а также позволяет выявить признаки хронической усталости. Полученные сведения будут автоматически отправлены врачу. Вся процедура займет 2-5 минут, отмечает «Газпромнефть».
Пилотный проект с сетью «Газпромнефть» поможет повысить прозрачность предрейсовых осмотров и наладить контроль за их прохождением, приводятся в сообщении слова директора по развитию «Яндекс. Такси» в России Алексея Федотова. Он считает, что это позволит сделать работу перевозчиков безопасней.
В середине июня водитель-партнер «Яндекс. Такси» въехал в пешеходов в центре Москвы. Погибших не было, но пострадало не менее семи человек. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Водителя такси арестовали. В суде он рассказал, что работал без перерыва около 20 часов, а до этого мало спал. По его словам, у него две дочери, поэтому ему надо много работать, чтобы обеспечивать семью.
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