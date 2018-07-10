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Злые пчелы больше часа не пускали кубанских полицейских к месту ДТП
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Злые пчелы больше часа не пускали кубанских полицейских к месту ДТП 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Краснодарском крае прибывшие на место ДТП полицейские долго не могли начать работу из-за агрессивных пчел, которые вырвались из выпавших из грузовика ульев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Авария произошла днем во вторник, 10 июля, на трассе М-4 «Дон» возле хутора Молькино: столкнулись УАЗ и машина с ульями в кузове. В результате никто не пострадал, но от удара несколько ульев выпали на проезжую часть, и из них вылетел рой насекомых.
«Пчелы взбесились и нападали на всех, кто пытался приблизиться к лежавшим на дороге ульям», — уточнил собеседник агентства, добавив, что на расчистку дороги потребовалось больше часа.
Ранее стало известно, что американских пасечник проехал 65 километров с тремя тысячами пчел в салоне автомобиля. Насекомые выбрались из контейнеров, когда мужчина пошел обедать. Он не захотел выпускать их на волю, потому что они дорогие.
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