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Транспортный парк Москвы пополнится 768 новыми автобусами
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Транспортный парк Москвы пополнится 768 новыми автобусами 

Управа района Якиманка 14 часов назад
Фото: Управа района Якиманка
До конца года в столице появятся 768 новых автобусов, из которых 571 — экологического класса «Евро-5», проинформировали 10 июля.
Современный транспорт оснащен системами видеонаблюдения и спутниковой навигации. Еще в салонах установили климат-контроль, медиаэкраны и устройства для зарядки техники.
— Транспорт будет соответствовать самым высоким требованиям. Новые машины закупили для удобства пассажиров, — поделился Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы отметили, что автобусный парк столицы уже обновлен на 90 процентов.
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