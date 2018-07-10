Транспортный парк Москвы пополнится 768 новыми автобусами

До конца года в столице появятся 768 новых автобусов, из которых 571 — экологического класса «Евро-5», проинформировали 10 июля.

Современный транспорт оснащен системами видеонаблюдения и спутниковой навигации. Еще в салонах установили климат-контроль, медиаэкраны и устройства для зарядки техники.

— Транспорт будет соответствовать самым высоким требованиям. Новые машины закупили для удобства пассажиров, — поделился Максим Ликсутов , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.