В Амурской области госавтоинспекторы провели акцию «Остановись для переезда»

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Ивановскому району совместно с представителями Белогорской дистанции пути ПЧ — 17 провели акцию «Остановись для переезда».

Акция проходила на железнодорожном переезде в с. Березовка Ивановского района. В ходе мероприятия сотрудники полиции водителям вручили брошюры с советами по безопасному проезду через переезд. Полицейские напомнили водителям, что железнодорожный переезд — наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения, а также напомнили о соблюдении нескольких основных правил:

1. Прежде всего, при подъезде к переезду нужно снизить скорость. Начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Если хотя бы одна из систем сигнализации включена (световая или звуковая), то даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено. Необходимо помнить, что, в любом случае, приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд;

2. Особенно опасен неосмотрительный выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд. Предельно осторожным водитель должен быть в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман, снегопад и т.д. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде, даже кратковременная, также крайне опасна, поскольку создает реальную угрозу столкновения с поездом. В такой ситуации водитель должен немедленно высадить людей из автомобиля и удалить их на безопасное расстояние, после чего принять меры для освобождения переезда — попытаться отбуксировать или столкнуть транспортное средство с рельс.

Главным и определяющим условием для безопасного переезда железнодорожных путей являются внимательность и осторожность водителей транспортных средств, а также строгое соблюдение ими норм и правил дорожной безопасности.