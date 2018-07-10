Ещё
Девушку из Саратовской области насмерть сбил автобус
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушку из Саратовской области насмерть сбил автобус 

Новости Саратова 15 часов назад
Фото: Новости Саратова
Погибшей было 25 лет.
Трагедия произошла глубокой ночью. В понедельник 9 июля примерно в 02:00 в Хвалынском районе Саратовской области автобус сбил девушку.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, проживавшая в городе Хвалынск молодая женщина гуляла по трассе недалеко от поселка Возрождение.
В темноте водитель транзитного автобуса Hyundai не заметил несчастную и сбил ее. Очевидцы отмечают, что девушка шла не навстречу движению транспорта, как это предписано Правилами дорожного движения, а по направлению.
Полученные травмы оказались несовместимы с жизнь. Молодая женщина погибла до приезда «скорой». Дорожная полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Новости Саратова: последние новости
В своей машине заживо сгорел депутат из Саратовской области Машину буквально сплющило на дороге в Саратове Пассажиры пускают газы в саратовских «маршрутках»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сразу после ЧМ дороги начали разваливаться на глазах269
Названы причины эвакуации с Крымского моста101
Водитель проучил автоледи за расплескавшийся кофе5
АЗС серьезно накажут за массовый недолив бензина72
Для водителей хотят ввести новый штраф242
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение