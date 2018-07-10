Девушку из Саратовской области насмерть сбил автобус

Погибшей было 25 лет.

Трагедия произошла глубокой ночью. В понедельник 9 июля примерно в 02:00 в Хвалынском районе Саратовской области автобус сбил девушку.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, проживавшая в городе Хвалынск молодая женщина гуляла по трассе недалеко от поселка Возрождение.

В темноте водитель транзитного автобуса Hyundai не заметил несчастную и сбил ее. Очевидцы отмечают, что девушка шла не навстречу движению транспорта, как это предписано Правилами дорожного движения, а по направлению.