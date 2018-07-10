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Молодые тюменцы устроили массовую драку на Олимпийской
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Молодые тюменцы устроили массовую драку на Олимпийской 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
В Тюмени около 15 молодых людей устроили массовую драку во дворе дома на улице Олимпийской. Инцидент произошел сегодня около пяти утра. Двое дерущихся от полученных ударов потеряли сознание.
«Я услышал, как на улице кричит женщина, выглянул и увидел, как толпа людей дерутся, ломают бутылки», — приводит «Megatyumen.ru» слова одного из очевидцев произошедшего.
Проснувшиеся от криков жильцы многоэтажки вызвали стражей порядка и скорую помощь. Потасовка прекратилась с приездом полиции, все участники драки — разбежались.
Как сообщают в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, вызов поступил на станцию скорой помощи поступил в 4.59. Медицинская помощь никому из участников драки не потребовалась.
В соцсетях горожане отмечают, что подобные инциденты на улице Олимпийской не редкость.
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