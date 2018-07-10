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В Рыбинске пассажир выпал из автобуса и разбил голову в кровь
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В Рыбинске пассажир выпал из автобуса и разбил голову в кровь 

76.ru 15 часов назад
Фото: 76.ru
Медики оказали мужчине помошь
В Рыбинске пассажир автобуса разбил себе голову во время поездки. Происшествие случилось вчера в половину седьмого вечера. Автобус №1 подъехал к остановке «Маршала Жукова». Когда открылись двери, мужчина выпал из салона и ударился головой об асфальт.
— Я как раз в это время стояла на остановке и всё видела, — написала Полина Смирнова в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Мужчина выпал из автобуса прямо головой об асфальт.
Некоторые очевидцы предположили, что пассажиру стало плохо, другие уверяют, что чувствовали от него запах спиртного.
Пострадавшему мужчине вызвали скорую, врачи оказали ему помощь.
В мае в Рыбинске водитель автобуса придавил дверями беременную женщину. Вместо извинений мужчина показал средний палец.
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