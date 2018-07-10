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Неудачная попытка мужчины открыть багажник на сенсоре взорвала соцсети — видео
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Неудачная попытка мужчины открыть багажник на сенсоре взорвала соцсети — видео 

Sputnik Грузия 15 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Житель Канады пытался открыть автоматическую дверь багажника, которая работает на датчике движения, но для этого ему пришлось приложить много усилий
На кадрах видно, как мужчина с сумками подходит машине и проводит ногой под багажником, чтобы датчик среагировал и открыл дверь. Но что-то идет не так, и багажник остается закрытым.
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Тогда мужчина пытается продвинуть свою ногу еще глубже под машину, но от этого ничего не меняется. В конце концов он по пояс заползает под машину и тогда багажник наконец открывается.
Но на этом мучения мужчины не заканчиваются — пока он выползает из-под машины, дверь успешно закрывается, а сумки остаются на улице. Теперь мужчине предстоит повторять все заново и класть пакеты в багажник, находясь под своим автомобилем.
Муки мужчины рассмешили пользователей соцсетей и вызвали сочувствие. Ролик набрал почти 50 тысяч просмотров.
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