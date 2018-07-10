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Пермские полицейские спасли байкера, который попал в беду на трассе
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Пермские полицейские спасли байкера, который попал в беду на трассе 

АиФ Пермь 15 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Пермские полицейские пришли на помощь мотоциклисту из Свердловской области, который попал в беду на трассе «Пермь-Березники». Его дочь направила письмо с благодарностями за спасение отца в адрес врио начальника ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майора полиции Алексея Овсянникова.
«В начале лета в дежурную часть отдела полиции Орджоникидзевского района Перми поступило сообщение об аварии на трассе «Пермь ‒ Березники». На место происшествия выехал наряд ДПС ГИБДД в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Ушакова и лейтенанта полиции Виктора Лесина», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как выяснилось, аварии не было, но на обочине дороги полицейские обнаружили мотоцикл и его владельца. Выяснилось, что он приехал из Свердловской области к родственникам. По дороге его транспорт сломался, батарея в сотовом телефоне разрядилась. Ситуацию осложняли холодная погода и сильный дождь. Мужчина промок и сильно замёрз.
Сотрудники ГИБДД напоили байкера горячим чаем, связались с родственниками мужчины, проживающими в Пермском крае, и дождались их приезда. Кроме того, помогли вызвать эвакуатор, чтобы доставить мотоцикл к дому.
«Большое спасибо за профессионализм, внимание и поддержку. Отзывчивостью и ответственным отношением к делу полицейские способствовали удачному разрешению произошедшего», — написала в своём письме женщина.
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