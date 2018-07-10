Ещё
Военные пришли на помощь водителю из Новосибирска, который неделю жил на трассе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Военные пришли на помощь водителю из Новосибирска, который неделю жил на трассе 

ngs.ru 15 часов назад
Фото: ngs.ru
Вечером 9 июля военные на тягаче вытащили из кювета фуру новосибирского дальнобойщика — водителю пришлось неделю жить на трассе в 153 км от Читы.
«Приехал военный тягач, отбуксировали на площадку в десяти километрах, — рассказал корреспонденту НГС дальнобойщик Юрий. — Автомобиль [работает] нормально, бывает и хуже. Как я понял, с военными договорились из ГИБДД».
Мужчина уточнил, что сразу после ремонта автомобиля он планирует вернуться в Новосибирск. Но сколько времени уйдёт на ремонт, он пока не знает.
Напомним, 3 июля Юрий попал в ДТП в 153 километрах от Читы — мужчина вёз утеплители из Хабаровска в Иркутск на своём грузовике Scania, на скользкой после дождя дороге автомобиль вынесло в кювет. Ни МЧС, ни ГИБДД не смогли помочь Юрию вытащить автомобиль, и водителю пришлось неделю жить на трассе в фуре, еду и воду ему давали мимо проезжающие водители.
Новосибирские дальнобойщики нередко попадают в проблемные ситуации во время рейсов — зимой две фуры застряли на трассе в 38 градусов мороза.
ngs.ru: последние новости
Из колеи в дерево: сибирячка отсудила у мэрии 303 тысячи за разбитую машину Водитель из Новосибирска вылетел в кювет под Читой — он ночует на трассе и не может дождаться помощи На улице Пархоменко перекрыли движение — теперь все ездят по дворам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сразу после ЧМ дороги начали разваливаться на глазах269
Названы причины эвакуации с Крымского моста101
Водитель проучил автоледи за расплескавшийся кофе5
АЗС серьезно накажут за массовый недолив бензина72
Для водителей хотят ввести новый штраф242
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение