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BMW и Great Wall Motor создадут СП для производства в Китае автомобилей бренда Mini
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BMW и Great Wall Motor создадут СП для производства в Китае автомобилей бренда Mini 

Прайм 15 часов назад
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. BMW и Great Wall Motor договорились о создании СП для производства в Китае автомобилей бренда Mini, сообщает Dow Jones.
Great Wall Motor и BMW будут владеть СП на паритетных началах.
Ожидается, что СП сможет выпускать 160 000 автомобилей в год. СП будет выпускать автомобили бренда Mini и электромобили Great Wall.
Уставный капитал СП составит 1,7 млрд юаней.
Для создания СП еще требуется получить разрешения регуляторов.
Председатель совета СП будет назначен Great Wall Motor; вице-председатель — BMW.
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