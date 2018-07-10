BMW и Great Wall Motor создадут СП для производства в Китае автомобилей бренда Mini

МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. BMW и Great Wall Motor договорились о создании СП для производства в Китае автомобилей бренда Mini, сообщает Dow Jones.

Great Wall Motor и BMW будут владеть СП на паритетных началах.

Ожидается, что СП сможет выпускать 160 000 автомобилей в год. СП будет выпускать автомобили бренда Mini и электромобили Great Wall.

Уставный капитал СП составит 1,7 млрд юаней.

Для создания СП еще требуется получить разрешения регуляторов.

Председатель совета СП будет назначен Great Wall Motor; вице-председатель — BMW.