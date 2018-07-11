Схема движения в районе Панфиловского проспекта в Зеленограде изменится с 16 июля

Схема движения в районе Панфиловского проспекта в Зеленограде изменится с 16 июля 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«Новая схема движения будет введена в Зеленограде. С 16 июля участок дороги между проезжими частями Панфиловского проспекта в направлении от Солнечной аллеи к ул. Гоголя станет односторонним. Решение было принято на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЗелАО Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одностороннее движение вводится для увеличения пропускной способности и повышения уровня безопасности дорожного движения.

«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — добавили в ЦОДД.