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Схема движения в районе Панфиловского проспекта в Зеленограде изменится с 16 июля
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Схема движения в районе Панфиловского проспекта в Зеленограде изменится с 16 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Схема движения в районе Панфиловского проспекта в Зеленограде изменится с 16 июля 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
«Новая схема движения будет введена в Зеленограде. С 16 июля участок дороги между проезжими частями Панфиловского проспекта в направлении от Солнечной аллеи к ул. Гоголя станет односторонним. Решение было принято на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЗелАО Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одностороннее движение вводится для увеличения пропускной способности и повышения уровня безопасности дорожного движения.
«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — добавили в ЦОДД.
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