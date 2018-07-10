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В промзоне Пятигорска взорвалась фура
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В промзоне Пятигорска взорвалась фура 

АиФ Ставрополье 15 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Грузовик взорвался около двух часов дня 9 июля в промзоне Пятигорска, сообщили очевидцы в соцсетях.
На фото заметно, что серьёзно пострадал не только грузовой отсек автомобиля, но и кабина водителя. По словам свидетелей происшествия, мужчину доставили в реанимацию с ожогами.
«Хлопок слышал, потом дым, пожарные летели», — поделился один из местных жителей в городском сообществе.
Напомним, в региональном МЧС жителей края предупредили о высоком риске аварий и происшествий из-за жаркой погоды. Неблагоприятный прогноз сохранится до 11 июля.
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