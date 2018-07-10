В промзоне Пятигорска взорвалась фура

Грузовик взорвался около двух часов дня 9 июля в промзоне Пятигорска, сообщили очевидцы в соцсетях.

На фото заметно, что серьёзно пострадал не только грузовой отсек автомобиля, но и кабина водителя. По словам свидетелей происшествия, мужчину доставили в реанимацию с ожогами.

«Хлопок слышал, потом дым, пожарные летели», — поделился один из местных жителей в городском сообществе.