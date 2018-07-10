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Джордж Клуни разбился на мотоцикле
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Джордж Клуни разбился на мотоцикле 

360tv.ru 15 часов назад
Голливудский актер Джордж Клуни экстренно госпитализирован на Сардинии. Он попал в аварию на своем мотоцикле. Об этом сообщил Daily Mail.
Клуни врезался в легковую машину, которая двигалась навстречу. Удар был настолько сильным, что у иномарки разбилось лобовое стекло. Сейчас актер находится в ближайшем к месту аварии госпитале. Что стало причиной столкновения и как себя сейчас чувствует Клуни, не сообщается.
На Сардинии Джордж Клуни вместе с супругой Амаль планировал провести все лето. Пара арендовала двухэтажную виллу у приятеля итальянского политика Сильвио Берлускони. Там же на острове актер снимает свой первый сериал под рабочим названием «Catch-22».
Ранее голливудского актера Джорджа Клуни признали самым красивым мужчиной в мире по версии центра косметологии и пластической хирургии в Лондоне.
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