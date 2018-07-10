«От удара оторвался бампер»: на пересечении Авроры и Мориса Тореза столкнулись две легковушки

На месте работали сотрудники экстренных ведомств

В Самаре сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Советском районе. Во вторник, 10 июля, около 12:15 на пересечении Мориса Тореза и Авроры столкнулись Lada Daewoo Nexia . Фотографиями с места аварии очевидцы поделились в группе «ДТП 163 Самара».

— Иномарка догнала отечественную легковушку на перекрестке, — пояснили проезжавшие мимо водители. — От удара у одного из автомобилей оторвался бампер.

Кузов иномарки сильно смят

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Общественному транспорту пришлось объезжать аварию

Авария осложнила движение транспорта на перекрестке. Средняя скорость потока не превышала 3 км/ч.