«От удара оторвался бампер»: на пересечении Авроры и Мориса Тореза столкнулись две легковушки 

На месте работали сотрудники экстренных ведомств
В Самаре сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Советском районе. Во вторник, 10 июля, около 12:15 на пересечении Мориса Тореза и Авроры столкнулись Lada и Daewoo Nexia. Фотографиями с места аварии очевидцы поделились в группе «ДТП 163 Самара».
— Иномарка догнала отечественную легковушку на перекрестке, — пояснили проезжавшие мимо водители. — От удара у одного из автомобилей оторвался бампер.
Кузов иномарки сильно смят
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.
Общественному транспорту пришлось объезжать аварию
Авария осложнила движение транспорта на перекрестке. Средняя скорость потока не превышала 3 км/ч.