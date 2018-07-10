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Водитель облился кофе по пути на собеседование и наказал виновных
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Водитель облился кофе по пути на собеседование и наказал виновных 

360tv.ru 15 часов назад
Француженка Мари Кервелла стала жертвой нападения нервного англичанина, который опаздывал на собеседование. Женщина чуть не попала с ним в ДТП и получила за это латте на лобовое стекло. Подробности сообщил Daily Mail.
«Черт, в чем твоя проблема? Я не подрезала тебя, придурок», — воскликнула Мари, когда незнакомец вышел из машины и попытался вызвать из машины и ее. Мужчина закричал из-за того, что пролил на себя кофе по пути на собеседование.
Мужчина не выдержал, вернулся в машину, взял из нее стаканчик кофе с молоком и выплеснул его содержимое прямо на стекло француженки. Под звонкие проклятия девушки он сел в машину и отправился по своим делам.
Владелица BMW X5 влетела в стену дома на проспекте Ленина в Новороссийске. Машина перелетела через бордюр и врезалась в дом. Бампер ТС сильно пострадал.
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