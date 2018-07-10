Водитель облился кофе по пути на собеседование и наказал виновных

Француженка Мари Кервелла стала жертвой нападения нервного англичанина, который опаздывал на собеседование. Женщина чуть не попала с ним в ДТП и получила за это латте на лобовое стекло. Подробности сообщил Daily Mail.

«Черт, в чем твоя проблема? Я не подрезала тебя, придурок», — воскликнула Мари, когда незнакомец вышел из машины и попытался вызвать из машины и ее. Мужчина закричал из-за того, что пролил на себя кофе по пути на собеседование.

Мужчина не выдержал, вернулся в машину, взял из нее стаканчик кофе с молоком и выплеснул его содержимое прямо на стекло француженки. Под звонкие проклятия девушки он сел в машину и отправился по своим делам.