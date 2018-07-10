В Самаре «Ладу-Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой 

Авария произошла на пересечении Галактионовской и Венцека
Во вторник, 10 июля, в Самаре произошло ДТП с общественным транспортом. На пересечении Галактионовской и Венцека притерлись трамвай, «Ларгус» и маршрутка. Фотографии с места происшествия очевидцы разместили в группе «ДТП Самара».
Авария парализовала работу общественного транспорта
— Отечественная легковушка влетела между трамваем и маршрутным «Пежо». Пострадавших нет, — сообщили очевидцы.
Аварии парализовала работу общественного транспорта. В частности, из-за нее встали трамваи.