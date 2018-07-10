В Самаре «Ладу-Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой

Авария произошла на пересечении Галактионовской и Венцека

Во вторник, 10 июля, в Самаре произошло ДТП с общественным транспортом. На пересечении Галактионовской и Венцека притерлись трамвай, «Ларгус» и маршрутка. Фотографии с места происшествия очевидцы разместили в группе «ДТП Самара».

Авария парализовала работу общественного транспорта

— Отечественная легковушка влетела между трамваем и маршрутным « Пежо ». Пострадавших нет, — сообщили очевидцы.

Аварии парализовала работу общественного транспорта. В частности, из-за нее встали трамваи.