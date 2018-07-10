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В Нанте за ночь сожгли 13 машин
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В Нанте за ночь сожгли 13 машин 

РИА Новости 14 часов назад
ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости. Погромы и беспорядки, которые начались на прошлой неделе, продолжаются во французском городе Нант, в ночь с понедельника на вторник были сожжены тринадцать автомобилей, сообщает телеканал France 3.
Отмечается, что ни одно из зданий от действия хулиганов не пострадало. Полицейские проводят задержания устроивших беспорядки. Число задержанных не уточняется.
Беспорядки в Нанте начались в начале прошлой недели после того, как местная полиция в ходе рейда вечером 3 июля застрелила водителя, отказавшегося пройти проверку. Новость о гибели молодого человека быстро распространилась по кварталу, после чего группа местной молодежи забросала полицейских коктейлями Молотова и петардами.
Открывший огонь полицейский в прошлый четверг был задержан и в ходе допроса заявил, что выстрелил в молодого человека случайно.
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