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Автомобилей на 6 миллионов рублей арестовали судебные приставы в Вологде
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Автомобилей на 6 миллионов рублей арестовали судебные приставы в Вологде 

Вологда.рф 14 часов назад
Фото: Вологда.рф
Больше полусотни должников выявили на дорогах областной столицы. В Вологде прошел совместный рейд ГИБДД и судебных приставов.
Дежурство прошло на перекрестке улиц Горького — Прокатова. За несколько часов исполнители судебных решений выявили больше полусотни автомобилистов-должников. Те, кто не смог на месте рассчитаться с долгами, лишились машин. Всего в ходе рейда арестовали 15 автомобилей на общую сумму 5,9 млн рублей. Вологжане, не готовые остаться без машины, оплатили долги — на месте судебные приставы взыскали около 340 тысяч рублей.
Чтобы не оказаться в такой ситуации, судебные приставы рекомендуют вологжанам регулярно проверять себя и близких на наличие задолженностей. Сделать это можно на сайте регионального управления ведомства в «Банке данных исполнительных производств».
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