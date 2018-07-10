Автомобилей на 6 миллионов рублей арестовали судебные приставы в Вологде

Больше полусотни должников выявили на дорогах областной столицы. В Вологде прошел совместный рейд ГИБДД и судебных приставов.

Дежурство прошло на перекрестке улиц Горького — Прокатова. За несколько часов исполнители судебных решений выявили больше полусотни автомобилистов-должников. Те, кто не смог на месте рассчитаться с долгами, лишились машин. Всего в ходе рейда арестовали 15 автомобилей на общую сумму 5,9 млн рублей. Вологжане, не готовые остаться без машины, оплатили долги — на месте судебные приставы взыскали около 340 тысяч рублей.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, судебные приставы рекомендуют вологжанам регулярно проверять себя и близких на наличие задолженностей. Сделать это можно на сайте регионального управления ведомства в «Банке данных исполнительных производств».