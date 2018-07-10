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Полицейский на автозаке задавил дальнобойщика. Мужчина скончался в больнице
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Полицейский на автозаке задавил дальнобойщика. Мужчина скончался в больнице 

ТВ-МИГ 14 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»
Резонансная авария произошла вчера около 14.40 на Рокадной дороге в северной промзоне города Владимира. Полицейский грузовик «ГАЗ-33-09» с решетками на окнах (вероятно — автозак) наехал на мужчину 1963 года рождения, который возился на проезжей части возле своего тягача.
За рулем автозака сидел человек в погонах. Быть может, поэтому в пресс-службе УМВД по Владимирской области не комментировали обстоятельства аварии почти на протяжении суток?! Вчера мы обратились за информацией и только сегодня, в 11 часов утра, начальник ОИиОС УМВД по Владимирской области Ирина Гавриченко дала «ТВ-МИГ» скупой комментарий:
— По предварительной информации, сегодня в 14.40 водитель служебного автомобиля полиции «ГАЗ-3309», двигаясь со стороны ул. Тракторной в сторону ул. Полины Осипенко города Владимира, допустил наезд на пешехода 1963 г.р., который стоял на проезжей части дороги по ходу движения транспортного средства и закреплял асфальтоукладочный каток на трал (платформу). В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками Госавтоиснпекции устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия. Назначено административное расследование.
О состоянии здоровья 55-летнего дальнобойщика в УМВД почему-то не сообщают, хотя, как нам стало известно, мужчина скончался ночью в больнице от тяжелых травм. Добавим также, что дальнобойщик осуществлял работы возле тягача по всем правилам, выставив на дороге специальный знак.
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