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Избивший девушку зеленоградец попал на видео
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Избивший девушку зеленоградец попал на видео 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Дни.ру
Молодой человек избил в Зеленограде собственную девушку на глазах у очевидцев, сообщает РЕН ТВ.
Опубликованное каналом видео запечатлело молодую пару, стоящую у одного из местных кафе: девушка стоит полусогнувшись в страхе, а парень, склонившись над ней, что-то говорит. Затем молодой человек наносит в район живота девушки удар коленом и просит ответить на вопрос, который он задал ей ранее.
«Я домой иду!» — прокричала она в ответ.
После этого парень повторил удар ногой, пригрозил девушке убийством, затем нанес ей серию ударов кулаками в область груди и живота и позвал ее домой.
«Пожалуйста, не выводи меня», — попросил он спокойным голосом.
После этого снимавшая видео девушка подошла к паре и пригрозила вызвать полицию. Молодой человек попросил ее не делать этого, а его жертва лишь плакала. В ответ на вторую угрозу полицией парень ответил «Вызывай» и обнял избитую им девушку.
«Все нормально?» — спросил он у нее, получив утвердительный ответ, чем видео и закончилось.
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