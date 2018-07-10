Избивший девушку зеленоградец попал на видео

Молодой человек избил в Зеленограде собственную девушку на глазах у очевидцев, сообщает РЕН ТВ

Опубликованное каналом видео запечатлело молодую пару, стоящую у одного из местных кафе: девушка стоит полусогнувшись в страхе, а парень, склонившись над ней, что-то говорит. Затем молодой человек наносит в район живота девушки удар коленом и просит ответить на вопрос, который он задал ей ранее.

«Я домой иду!» — прокричала она в ответ.

После этого парень повторил удар ногой, пригрозил девушке убийством, затем нанес ей серию ударов кулаками в область груди и живота и позвал ее домой.

«Пожалуйста, не выводи меня», — попросил он спокойным голосом.

После этого снимавшая видео девушка подошла к паре и пригрозила вызвать полицию. Молодой человек попросил ее не делать этого, а его жертва лишь плакала. В ответ на вторую угрозу полицией парень ответил «Вызывай» и обнял избитую им девушку.