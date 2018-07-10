Санитарный вертолет эвакуировал девочку, пострадавшую при аварии на Каширском шоссе

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Пострадавшую при дорожно-транспортном происшествии (ДТП) 12-летнюю девочку эвакуировали на санитарном вертолете. Авария произошла во вторник, 10 июля, в районе Каширского шоссе.

— Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел в район Каширского шоссе, к дому 80, где произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. С места происшествия экипаж эвакуировал девочку 12 лет в специализированное лечебное учреждение Москвы, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

На борту воздушного судна девочку сопровождала авиамедицинская бригада.

Ранее на санитарном вертолете МАЦ с места аварии в Новой Москве был эвакуирован подросток (по теме…).