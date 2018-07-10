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Стал известен ТОП-10 авто с пробегом на Дальнем Востоке
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Стал известен ТОП-10 авто с пробегом на Дальнем Востоке 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
Исследователи автомобильного рынка назвали фаворитов среди подержанных машин по итогам первых пяти месяцев 2018 года.
Общее количество купленных на региональном вторичном рынке транспортных средств за период с января по март 2018 года составило 113 800 автомобилей. При этом результаты такого же отрезка минувшего года улучшены на 2 с половиной пункта.
Если говорить о модельном ряде, лидерство среди машин с пробегом принадлежит Toyota. Так, подержанная Corolla разошлась в количестве 7 700 единиц, а Prius c пробегом — почти в 5 тысяч автомобилей.
Между транспортом Toyota, составившим по продажам, в основном, первую пятерку, удалось вклиниться Honda Fit. Этот автомобиль занял третье место с реализацией в 3 400 штук.
Неудивительно, что в ТОП-10 подержанных автомобилей на Дальнем Востоке присутствуют исключительно «японцы». Так, Toyota представлена семью моделями. Также в рейтинг вошли по одному представителю от Honda, Subaru, Nissan.
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