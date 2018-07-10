Стал известен ТОП-10 авто с пробегом на Дальнем Востоке

Исследователи автомобильного рынка назвали фаворитов среди подержанных машин по итогам первых пяти месяцев 2018 года.

Общее количество купленных на региональном вторичном рынке транспортных средств за период с января по март 2018 года составило 113 800 автомобилей. При этом результаты такого же отрезка минувшего года улучшены на 2 с половиной пункта.

Если говорить о модельном ряде, лидерство среди машин с пробегом принадлежит Toyota . Так, подержанная Corolla разошлась в количестве 7 700 единиц, а Prius c пробегом — почти в 5 тысяч автомобилей.

Между транспортом Toyota, составившим по продажам, в основном, первую пятерку, удалось вклиниться Honda Fit . Этот автомобиль занял третье место с реализацией в 3 400 штук.