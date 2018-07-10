Дело наехавшего на людей у метро «Славянский бульвар» водителя автобуса рассмотрят по существу 19 июля 

Дорогомиловский районный суд столицы 19 июля рассмотрит по существу уголовное дело в отношении водителя автобуса Виктора Тихонова, обвиняемого в наезде на пешеходов у станции метро «Славянский бульвар», в результате которого погибли четыре человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Евгений Райков.
«По итогам предварительного слушания суд назначил рассмотрение дела по существу в отношении В. Тихонова на 19 июля», — сказал Е. Райков, добавив, что суд продлил арест В. Тихонову до 27 декабря.
В. Тихонов обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть»).
В декабре 2017 г. водитель автобуса ЛиАЗ, находясь на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте, по данным следствия, грубо нарушил ПДД: он выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате он сбил пешеходов, четверо из которых от полученных травм скончались, еще двоим был причинен тяжкий вред.