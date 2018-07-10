Дело наехавшего на людей у метро «Славянский бульвар» водителя автобуса рассмотрят по существу 19 июля

Дорогомиловский районный суд столицы 19 июля рассмотрит по существу уголовное дело в отношении водителя автобуса Виктора Тихонова , обвиняемого в наезде на пешеходов у станции метро «Славянский бульвар», в результате которого погибли четыре человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Евгений Райков.

«По итогам предварительного слушания суд назначил рассмотрение дела по существу в отношении В. Тихонова на 19 июля», — сказал Е. Райков, добавив, что суд продлил арест В. Тихонову до 27 декабря.

В. Тихонов обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть»).