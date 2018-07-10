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Собаку в метро затянуло на поводке в тоннель, после того как она не успела за пьяным хозяином в вагон
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Собаку в метро затянуло на поводке в тоннель, после того как она не успела за пьяным хозяином в вагон 

Агентство «Москва» 14 часов назад
Мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро «Ховрино», чтобы достать из тоннеля собаку, которую туда на поводке затянуло поездом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Вечером 9 июля на станции «Ховрино» мужчина в состоянии алкогольного опьянения с собакой на поводке вошел в вагон, однако двери закрылись до того, как животное успело зайти следом. Двери закрылись, а собака осталась на перроне с поводком, зажатым дверями. Поезд тем не менее начал движение, и собаку потащило за ним. В результате ее ударило об отбойник в конце платформы и затянуло дальше в тоннель. Увидев произошедшее, 43-летний житель Ростовской области спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель за собакой. При извлечении животного сработало устройство контроля прохода в тоннель. После этого мужчина самостоятельно забрался обратно на платформу», — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что напряжение с путей из-за инцидента не снимали, движение поездов не прекращалось. По факту произошедшего проводится проверка. В рамках нее опрошены двое полицейских, дежурная по станции и мужчина, спрыгнувший на рельсы.
На хозяина собаки — 39-летнего москвича — оформили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). В каком состоянии находится животное, источник не уточнил.
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