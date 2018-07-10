Собаку в метро затянуло на поводке в тоннель, после того как она не успела за пьяным хозяином в вагон

Мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро «Ховрино», чтобы достать из тоннеля собаку, которую туда на поводке затянуло поездом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером 9 июля на станции «Ховрино» мужчина в состоянии алкогольного опьянения с собакой на поводке вошел в вагон, однако двери закрылись до того, как животное успело зайти следом. Двери закрылись, а собака осталась на перроне с поводком, зажатым дверями. Поезд тем не менее начал движение, и собаку потащило за ним. В результате ее ударило об отбойник в конце платформы и затянуло дальше в тоннель. Увидев произошедшее, 43-летний житель Ростовской области спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель за собакой. При извлечении животного сработало устройство контроля прохода в тоннель. После этого мужчина самостоятельно забрался обратно на платформу», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что напряжение с путей из-за инцидента не снимали, движение поездов не прекращалось. По факту произошедшего проводится проверка. В рамках нее опрошены двое полицейских, дежурная по станции и мужчина, спрыгнувший на рельсы.

На хозяина собаки — 39-летнего москвича — оформили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). В каком состоянии находится животное, источник не уточнил.