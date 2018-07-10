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В Бурятии три человека погибли в ДТП с грузовиком
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В Бурятии три человека погибли в ДТП с грузовиком 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Бурятии, сообщили РИА Новости в республиканском главке МВД.
"Сегодня около 14.40 (9.40 мск) на 438 километре федеральной трассы Иркутск-Чита водитель грузового автомобиля, следуя со стороны Прибайкальского района в сторону Улан-Удэ, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение легковой иномаркой. В результате ДТП водитель и двое пассажиров грузового автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждение. Три человека, находившиеся в легковой автомашине, скончались на месте происшествия", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. Состояние пострадавших уточняется.
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