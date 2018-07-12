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Угонщики будут возмещать причиненный ущерб
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Угонщики будут возмещать причиненный ущерб 

CarClub 6 часов назад
Фото: CarClub
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который обязывает угонщиков автомобилей возмещать ущерб, нанесенный ими при краже транспортного средства. Как поясняет РИА Новости, закон вносит поправки в статью 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности лиц, завладевших чужим имуществом.
Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое впоследствии было повреждено, либо утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред. Указанное правило не освобождает от возмещения вреда со стороны непосредственного причинителя вреда, следует из текста закона.
По словам главы комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, проект был внесен для реализации постановления Конституционного суда, направленного на защиту прав и законных интересов граждан, ставших жертвой угона или кражи автомобиля. Новая норма позволит предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного чужому имуществу, к тем, кто создает «условия для причинения вреда».
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