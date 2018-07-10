Бензовоз чудом не столкнулся с легковушкой из-за лопнувшего колеса на трассе в Чувашии

В сети размещены кадры дорожного инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье, 8 июля, на трассе в Чувашии.

Водитель автомобиля, из которого велась съемка, приготовился к обгону бензовоза, ехавшего прямо перед ним.

В тот момент, когда он начал перестраиваться в левый ряд, у грузовика лопнуло колесо и многотонная машина на время потеряла управление и врезалась в разделительное ограждение в считанных метрах от автора видео.

"Могли попасть серьезно", — констатировал находившийся за рулем легковушки мужчина, которому удалось сохранить самообладание в экстремальной ситуации.

В результате произошедшего никто не пострадал.