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Стюардесса Azur Air выпала из окна подъезда в Москве и умерла в реанимации
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Стюардесса Azur Air выпала из окна подъезда в Москве и умерла в реанимации 

Агентство «Москва» 13 часов назад
На юго-западе столицы бортпроводница авиакомпании Azur Air погибла после падения с высоты, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 8 июля на ул. Большая Черемушкинская 34-летняя жительница Лобни выпала из подъездного окна на восьмом этаже и ударилась о козырек подъезда. «Женщина получила ушиб головного мозга и открытый перелом обеих голеней. Ее сняли с козырька и доставили в реанимацию, но, несмотря на усилия врачей, пациентка умерла», — сказал источник.
Он добавил, что погибшая работала бортпроводницей в компании Azur Air. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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