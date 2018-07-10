Стюардесса Azur Air выпала из окна подъезда в Москве и умерла в реанимации

По словам собеседника агентства, 8 июля на ул. Большая Черемушкинская 34-летняя жительница Лобни выпала из подъездного окна на восьмом этаже и ударилась о козырек подъезда. «Женщина получила ушиб головного мозга и открытый перелом обеих голеней. Ее сняли с козырька и доставили в реанимацию, но, несмотря на усилия врачей, пациентка умерла», — сказал источник.

Он добавил, что погибшая работала бортпроводницей в компании Azur Air. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.