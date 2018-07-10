В Иркутской области появится новая трасса

В Иркутской области прокладывают новую трассу. Она должна стать альтернативным путём для перемещения в обход одной из самых опасных российских дорог — так называемого участка «Тёщин язык», передаёт ОТР.

Чтобы проложить дорогу, иркутские строители взрывают горные массивы вблизи федеральной трассы «Байкал». Новый путь должен стать более удобным маршрутом для автомобилистов: сейчас дорожный участок «Тёщин язык» является одним из самых аварийных в стране, поскольку из-за крутых изгибов там часто происходят ДТП и гибнут люди.

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На строительство трассы из госбюджета выделено почти 2,5 миллиарда рублей, из них треть пойдёт на работы по контролируемому разрушению горных пород. Полученный в результате взрывов щебень уйдёт на формирование дорожного покрытия. Планируется, что длина новой дороги составит около десяти километров, а трасса будет полностью прямой. Строительство должно завершиться уже через два года.