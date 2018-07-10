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Автомобиль снес пешехода-нарушителя в Ростове. Видео
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Автомобиль снес пешехода-нарушителя в Ростове. Видео 

Вести.Ru 13 часов назад
Фото: Вести.Ru
Регистратор запечатлел неудачную попытку пересечения проезжей части в неположенном месте, предпринятую молодым человеком в Ростове-на-Дону.
На кадрах видно, что пешеход дошел примерно до середины дороги, после чего заметил, что автор видео притормозил, чтобы пропустить его, и ускорился, решив одним «рывком» добраться до тротуара.
Водитель легковушки, правее машины из которой велась съемка, не заметил маневра юноши и сбил его, как только он выбежал в полосу его движения.
От удара пешеход взмыл в воздух, а затем рухнул перед капотом авто.
Характер и степень тяжести травм, полученных пострадавшим, не уточняется.
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