Автомобиль снес пешехода-нарушителя в Ростове. Видео

Регистратор запечатлел неудачную попытку пересечения проезжей части в неположенном месте, предпринятую молодым человеком в Ростове-на-Дону.

На кадрах видно, что пешеход дошел примерно до середины дороги, после чего заметил, что автор видео притормозил, чтобы пропустить его, и ускорился, решив одним «рывком» добраться до тротуара.

Водитель легковушки, правее машины из которой велась съемка, не заметил маневра юноши и сбил его, как только он выбежал в полосу его движения.

От удара пешеход взмыл в воздух, а затем рухнул перед капотом авто.

Характер и степень тяжести травм, полученных пострадавшим, не уточняется.