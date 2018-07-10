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В Пензенской области три человека погибли в ДТП, сообщил источник
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В Пензенской области три человека погибли в ДТП, сообщил источник 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 10 июл — РИА Новости. Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Мокшанском районе Пензенской области: три человека, включая двухлетнюю девочку, погибли, мать ребенка с серьезными травмами госпитализирована, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По данным регионального главка МЧС, легковые автомобили Nissan X-Trail, Renault Logan и Renault Sandero столкнулись в понедельник в 21.31 мск на 603-м километре автодороги М-5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным Renault Logan, в котором ехала семья из Московской области — муж, жена и их дочь 2016 года рождения. Оба водителя погибли на месте, ребенок скончался по прибытии медиков. Женщину из Renault Logan в тяжелейшем состоянии доставили в больницу", — сказал собеседник агентства.
По его словам, водителем Renault Sandero был житель города Нижний Ломов Пензенской области. Он уточнил, что в ходе ДТП по касательной был задет еще один автомобиль, но в нем никто не пострадал.
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