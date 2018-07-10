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Водитель проучил автоледи за расплескавшийся кофе
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Водитель проучил автоледи за расплескавшийся кофе 

Рамблер 13 часов назад
Француженка Мари Кервелла недавно переехала в Великобританию и ещё не вполне освоилась на местных дорогах. Двигаясь по улице города Уотфорд, она попала в неприятную ситуацию и смогла убедиться, что учтивость и сдержанность англичан — это миф. Инцидент запечателел видеорегистратор в машине девушки. На перекрёстке ей навстречу внезапно вывернул автомобиль Volvo, но автолюбительница вовремя затормозила. Однако водитель Volvo явно разнервничался, он выскочил из машины и принялся кричать, что направлялся на собеседование, но из-за ЧП пролил на себя кофе. Мужчина не постеснялся использовать даже бранные слова, чтобы выразить недовольство. Мари попыталась оправдаться, но это лишь раззадорило опаздывающего автолюбителя. Он вернулся к своей машине, взял стакан с оставшимся кофе и швырнул прямо в лобовое стекло машины. Через секунду мужчина пнул машину и удалился, продолжая браниться. Француженка получила наглядный урок вождения на британских улицах.
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