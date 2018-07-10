Nissan признался в фальсификации показателей более тысячи машин

Nissan Motor признался, что сфальсифицировал данные об уровне выброса выхлопов авто. Автомобили были собраны на пяти заводах в Японии. В итоге подделки обнаружены в документации для 1,2 тысячи автомобилей различных моделей.

За расследование факта фальсификации начало министерство транспорта . Ведомство потребовало предоставить отчет о внутренней проверке, а также разработать план по предотвращению повторения аналогичных ситуаций, пишет angi.ru.

Напомним, что компания в сентябре прошлого года уже попадала в скандальную ситуацию. Тогда оказалось, что автомобили проверяли сотрудники не имеющие соответствующей квалификации. В итоге компания отозвала около 1,2 млн машин и приостановить отгрузку продукции с японских заводов.

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