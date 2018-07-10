Ещё
Nissan признался в фальсификации показателей более тысячи машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan признался в фальсификации показателей более тысячи машин 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Nissan Motor признался, что сфальсифицировал данные об уровне выброса выхлопов авто. Автомобили были собраны на пяти заводах в Японии. В итоге подделки обнаружены в документации для 1,2 тысячи автомобилей различных моделей.
За расследование факта фальсификации начало министерство транспорта. Ведомство потребовало предоставить отчет о внутренней проверке, а также разработать план по предотвращению повторения аналогичных ситуаций, пишет angi.ru.
Напомним, что компания в сентябре прошлого года уже попадала в скандальную ситуацию. Тогда оказалось, что автомобили проверяли сотрудники не имеющие соответствующей квалификации. В итоге компания отозвала около 1,2 млн машин и приостановить отгрузку продукции с японских заводов.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Три человека погибли в страшной аварии под Улан-Удэ «Они уродуют город». Челябинцы требуют расформировать ГИБДД Депутат горсовета Балаково погиб в автокатастрофе под Сызранью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сразу после ЧМ дороги начали разваливаться на глазах269
Названы причины эвакуации с Крымского моста101
Водитель проучил автоледи за расплескавшийся кофе5
АЗС серьезно накажут за массовый недолив бензина72
Для водителей хотят ввести новый штраф242
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение