В Воронежской области сошел с рельсов поезд

В Воронежской области на участке Россошь — Лиски Юго-Восточной железной дороги сошел с рельсов локомотив. Как сообщили пресс-службе ЮВЖД, пострадавших нет.

Происшествие случилось около 10 часов 10 минут утра на станции Подгорное. На место инцидента был вызван восстановительный поезд со станции Россошь. Выясняются причины аварии.

Поезда дальнего следования вынуждены были стоять в ожидании восстановления путей. Были задержаны 15 пассажирских составов на срок от 6 до 42 минут.

ЮВЖД проходит по территории 11 субъектов Российской Федерации. В частности, по Липецкой, Тамбовской, Курской, Саратовской, Воронежской, Белгородской областям.