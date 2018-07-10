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Вологжанин лишился свободы за смертельное ДТП в соседнем регионе
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Вологжанин лишился свободы за смертельное ДТП в соседнем регионе 

Вологда.рф 13 часов назад
Фото: Вологда.рф
Житель Вологодчины осужден за убийство человека в Архангельской области. 33-летний мужчина насмерть сбил на трассе пенсионерку, которая переходила проезжую часть по зебре.
Трагедия произошла осенью прошлого года в поселке Погост Вельского района. Вологжанин ехал на грузовике и не уступил дорогу пешеходу. Пострадавшая получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии.
Сегодня суд Архангельской области вынес приговор. Вологжанин проведет два года в колонии-поселении и обязан выплатить родственникам погибшей один миллион рублей в качестве моральной компенсации.
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